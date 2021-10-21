Facebook будет платить французским СМИ за контент

Facebook объявила о заключении соглашения с некоторыми французскими изданиями насчет оплаты за их новостной контент, который публикуют пользователи соцсети.

Об этом пишет NDTV.

Согласно заявлению, лицензионное соглашение с альянсом национальных и региональных газет APIG «означает, что пользователи Facebook смогут продолжать свободно загружать и обмениваться новостями, при этом гарантируя защиту авторских прав партнеров-издателей».

Помимо оплаты за контент, Facebook также запустит в январе французскую новостную службу Facebook News, чтобы «предоставить людям отдельный доступ к контенту из надежных и авторитетных источников новостей».

Отмечается, что новостные агентства давно возмущаются отказом IT-гигантов делиться прибылью, которые они зарабатывают на рекламе, отображаемой рядом с новостями.

Франция была первой страной в Евросоюзе, которая ввела в действие директиву о так называемых смежных правах. Корпорация Google сначала отказалась ей подчиняться. Свою позицию она объяснила тем, что медиа-группы и так получают выгоду через миллионы посещений их веб-сайтов.

В январе текущего года Google заявила, что достигла соглашения с APIG о выплатах издателям за контент, отображаемый в его результатах поиска.