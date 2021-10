Гарвардський університет: Вакцина Pfizer ефективна серед підлітків на 90%

Вакцина від коронавірусу Pfizer ефективна і серед підлітків 12-18 років, вона захищає їх на 90% загалом від можливості підхопити ковід і на 93% від симптомів хвороби.

Результати дослідження опублікували у журналі The New England Journal of Medicine.

Згідно з аналізом, підлітки, які отримали вакцину в період з 8 червня по 14 вересня, мали на 59% менше шансів заразитися коронавірусом через два тижні після отримання першої дози, ніж невакциновані підлітки, і на 57% рідше виявлялись симптоми ковіду. Через тиждень після другого щеплення ці цифри зросли до 90% і 93% відповідно.