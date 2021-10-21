Гарвардский университет: Вакцина Pfizer эффективна среди подростков на 90%

Вакцина от коронавируса Pfizer эффективная среди подростков 12-18 лет и защищает их на 90% в целом от возможности подхватить ковид и на 93% от симптомов болезни. Результаты исследования опубликовали в журнале The New England Journal of Medicine. Согласно анализу, подростки, получившие вакцину в период с 8 июня по 14 сентября, имели на 59% меньше шансов заразиться коронавирусом через две недели после получения первой дозы, чем невакцинированные дети, и на 57% реже проявлялись симптомы ковида. Через неделю после второй прививки эти цифры выросли до 90% и 93% соответственно.

Из почти 95 тысяч исследованных вакцинированных подростков только у 11 были симптомы COVID-19 через неделю или три недели после приема второй дозы. В группе невакцинированных таких подростков было 151. Также зафиксировали только три госпитализации среди всех исследуемых подростков, а это более 188 тысяч человек. Среди них был один полностью вакцинирован, случаев серьезных течений болезни или смертей не зафиксировали.