В Україні посилять контроль за вакцинацією від інфекційних хвороб

В Україні посилюють контроль за профілактикою від кашлюка, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції), гепатиту В та поліомієліту.

Про це 21 жовтня повідомили у пресслужбі МОЗ, посилаючись на постанову заступника міністра охорони здоров’я — головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна. Зазначимо, сам документ був підписаний 13 жовтня.

Згідно з постановою, дозволяється вводити кілька вакцин одночасно, щоб зменшити кількість візитів до лікарень.

Також наголошується, що пацієнти не повинні проходити надлишкові обстеження чи діагностики перед щепленнями.