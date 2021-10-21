В Украине ужесточат контроль за вакцинацией от инфекционных болезней

В Украине усиливают контроль за профилактикой от коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита.

Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Минздрава, ссылаясь на постановление заместителя министра здравоохранения — главного санитарного врача Игоря Кузина. Отметим, сам документ был подписан 13 октября.

Согласно постановлению, разрешается вводить несколько вакцин одновременно, чтобы уменьшить количество визитов в больницы.

Также отмечается, что пациенты не должны проходить лишние обследования или диагностики перед прививками.