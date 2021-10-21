В Украине ужесточат контроль за вакцинацией от инфекционных болезней

В Украине усиливают контроль за профилактикой от коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита.
Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Минздрава, ссылаясь на постановление заместителя министра здравоохранения — главного санитарного врача Игоря Кузина. Отметим, сам документ был подписан 13 октября.
Согласно постановлению, разрешается вводить несколько вакцин одновременно, чтобы уменьшить количество визитов в больницы.
Также отмечается, что пациенты не должны проходить лишние обследования или диагностики перед прививками.
В документе указывается, что дети должны находиться и зачисляться в учебные заведения, если получили все обязательные профилактические прививки по возрасту и согласно Национальному календарю профилактических прививок. Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации.
Кроме этого, учреждения здравоохранения обязали минимизировать очереди и скопления людей в комнатах ожидания.
«Государство обеспечивает эти вакцины за свой счет, то есть граждане получают их бесплатно. Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней, а значит — предотвратить дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и инфекционные больницы», — добавили в Минздраве.
По данным министерства, регионы полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, но темпы прививок медленные. В частности, по состоянию на 1 сентября только 53% детей первого года жизни, нуждающиеся в обязательных прививках, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита, а три дозы прививки от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) — 52,7%.
- За сутки 20 октября в Украине от коронавируса иммунизировали рекордное количество людей — 251 254. Первую прививку получили 165 649 человек, вторую — 85 605. Всего с начала кампании вакцинацию прошли 6 743 615 человек.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.