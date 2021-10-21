У Росії заборонили продаж понад 60 моделей смартфонів Samsung

У Росії заборонили продавати понад 60 моделей смартфонів корейського виробника Samsung.

Про це пише РИА Новости.

Рішення ухвалив Арбітражний суд Москви за позовом швейцарської Sqwin SA, яка вимагала заборонити використання в Росії платіжного сервісу Samsung Pay. Він нібито порушує її права на винахід «Система електронних платежів», який охороняється російським патентом.

У липні суд заборонив Samsung використовувати продукцію, яка містить Samsung Рау. Однак конкретні моделі мобільних пристроїв в судовому акті не наводилися. У серпні Sqwin SA подала клопотання, в якому вказала, що суд не повністю розглянув уточнені вимоги.

До переліку заборонених до ввезення пристроїв потрапив 61 смартфон — від випущеного у 2017 році Samsung Galaxy J5 до новітніх Samsung Galaxy Z Flip і Samsung Galaxy Fold.