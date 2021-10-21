В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung

В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов корейского производителя Samsung.
Об этом пишет РИА Новости.
Решение вынес Арбитражный суд Москвы по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay. Он якобы нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.
В июле суд запретил Samsung использовать продукцию, включающую в себя Samsung Рау. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. В августе Sqwin SA подала ходатайство, в котором указала, что суд не полностью рассмотрел уточненные требования.
В перечень запрещенных к ввозу устройств попал 61 смартфон — от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.
- В декабре 2018 года суд в китайском городе городе Фучжоу запретил Apple продавать в стране несколько моделей iPhone. Таким образом судебная инстанция встала на сторону истца — производителя процессоров Qualcomm, который считает, что американская компания нарушила два патента. Один из них касается редактирования фото, а второй — управления приложениями с использованием сенсорного экрана.
- Позже Qualcomm подал новый иск против Apple с требованием запретить продажу в Китае iPhone XS, XS Max и XR. В связи с этим иском суд Мюнхена позже также запретил Apple продавать в Германии iPhone 7 и 7 Plus, 8 и 8 Plus, а также модели X.