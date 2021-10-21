Вікінги жили в Північній Америці задовго до Колумба. Вчені визначили вік поселення ЛʼАнс-о-Медоуз

Група нідерландських вчених з університету Гронінгену за допомогою радіовуглецевого методу встановила вік поселення вікінгів ЛʼАнс-о-Медоуз на острові Ньюфаундленд (Канада). У Північній Америці вони жили рівно 1 000 років тому — за кілька століть до відкриття цієї частини світу Христофором Колумбом.
Дослідження було опубліковане в журналі Nature.
Вікінги були присутні в поселенні у 1021 році. Точну дату вдалося встановити за результатами аналізу 127 зразків деревини. У той рік вони зрубали мінімум три дерева.
«Це вперше, коли дата встановлена науково», — сказала археолог Марго Кайтемс.
Вікінги, однак, пробули в поселенні недовго — від 3 до 13 років, після чого, ймовірно, повернулися до Гренландії.
- Сліди поселення ЛʼАнс-о-Медоуз були знайдені в 1960 році. Вони вважаються єдиним достовірним памʼятником присутності вікінгів у Північній Америці. Археологи вважали, що стоянка виникла в кінці XI століття. Розкопки на місці стоянки охороняються як історична памʼятка, а Parks Canada побудувала поблизу центр інтерпретації. Він внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- У жовтні в Норвегії археологи виявили в льоду лижі віком 1 300 років. Це найстаріша відома пара лиж в історії. Знахідка відноситься до епохи вікінгів і навіть має обвʼязку для ніг. Другу ж лижу знайшли у вересні цього року, вона в іще кращому стані, аніж перша.