Вікінги жили в Північній Америці задовго до Колумба. Вчені визначили вік поселення ЛʼАнс-о-Медоуз

Група нідерландських вчених з університету Гронінгену за допомогою радіовуглецевого методу встановила вік поселення вікінгів ЛʼАнс-о-Медоуз на острові Ньюфаундленд (Канада). У Північній Америці вони жили рівно 1 000 років тому — за кілька століть до відкриття цієї частини світу Христофором Колумбом.

Дослідження було опубліковане в журналі Nature.

Вікінги були присутні в поселенні у 1021 році. Точну дату вдалося встановити за результатами аналізу 127 зразків деревини. У той рік вони зрубали мінімум три дерева.

«Це вперше, коли дата встановлена ​​науково», — сказала археолог Марго Кайтемс.

Вікінги, однак, пробули в поселенні недовго — від 3 до 13 років, після чого, ймовірно, повернулися до Гренландії.