Викинги жили в Северной Америке задолго до Колумба. Ученые определили возраст поселения ЛʼАнс-о-Медоуз

Группа нидерландских ученых из университета Гронингена с помощью радиоуглеродного метода установила возраст поселения викингов ЛʼАнс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд (Канада). В Северной Америке они жили ровно 1 000 лет назад — за несколько веков до открытия этой части света Христофором Колумбом.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Викинги присутствовали в поселении в 1021 году. Точную дату удалось установить по результатам анализа 127 образцов древесины. В тот год они срубили минимум три дерева.

«Это первый раз, когда дата установлена ​​научно», — сказала археолог Марго Кайтемс.

Викинги, однако, пробыли в поселении недолго — от 3 до 13 лет, после чего, вероятно, вернулись в Гренландию.