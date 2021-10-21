Викинги жили в Северной Америке задолго до Колумба. Ученые определили возраст поселения ЛʼАнс-о-Медоуз

Группа нидерландских ученых из университета Гронингена с помощью радиоуглеродного метода установила возраст поселения викингов ЛʼАнс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд (Канада). В Северной Америке они жили ровно 1 000 лет назад — за несколько веков до открытия этой части света Христофором Колумбом.
Исследование было опубликовано в журнале Nature.
Викинги присутствовали в поселении в 1021 году. Точную дату удалось установить по результатам анализа 127 образцов древесины. В тот год они срубили минимум три дерева.
«Это первый раз, когда дата установлена научно», — сказала археолог Марго Кайтемс.
Викинги, однако, пробыли в поселении недолго — от 3 до 13 лет, после чего, вероятно, вернулись в Гренландию.
- Следы поселения ЛʼАнс-о-Медоуз были найдены в 1960 году. Они считаются единственным достоверным памятником присутствия викингов в Северной Америке. Археологи считали, что стоянка возникла в конце XI века. Раскопки на месте стоянки охраняются как историческая достопримечательность, а Parks Canada построила поблизости центр интерпретации. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- В октябре в Норвегии археологи обнаружили во льду лыжи возрастом 1 300 лет. Это самая старая пара лыж в истории. Находка относится еще к эпохе викингов и даже включает обвязку для ног. Вторую лыжу нашли в сентябре этого года, она сохранилась еще лучше, чем первая.