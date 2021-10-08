В Норвегии нашли лыжи, которым 1 300 лет. Они принадлежали викингам

В Норвегии археологи обнаружили во льду лыжи возрастом 1300 лет. Это самый старый известный набор в истории. Об этом сообщила организация Secrets Of The Ice — исследовательская программа, которую проводит норвежское графство Иннландет. Команда исследует археологические памятники, которым угрожает ущерб из-за таяния ледников Норвегии.

Еще в 2014 году члены программы Secrets of the Ice на горе Дигерварден обнаружили лыжу, которая хорошо сохранилась во льду. Находка относится еще к эпохе викингов и даже включает обвязку для ног. Вторую же лыжу нашли в сентябре этого года, она еще в лучшем состоянии, чем первая. Исследователи подтвердили, что это одна пара.

«Новая» лыжа длиной 187 см и шириной до 17 см. Ее обнаружили на 4 — 5 см глубже во льду, чем первую, поэтому, возможно, она и лучше сохранилась. Также у нее отсутствует задняя часть (это примерно 17 см), которая все еще может находиться во льду.

Исследователи объясняют, что эти лыжи — это не просто деревянные доски, которые хорошо сохранились. В «новой» лыже обнаружили три витых березовых крепления, кожаный ремешок и деревянную вилку. На первой лыже была только одна березовая обвязка и кожаный ремешок.