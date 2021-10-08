У Норвегії знайшли лижі, яким 1 300 років. Вони належали вікінгам

У Норвегії археологи виявили в льоду лижі віком 1 300 років. Це найстаріша відома пара лиж в історії. Про це повідомила організація Secrets Of The Ice — дослідницька програма, яку проводить норвезьке графство Іннландет. Команда досліджує археологічні памʼятки, що можуть постраждати через танення льодовиків Норвегії.

Ще у 2014 році члени програми Secrets of the Ice на горі Дігерварден виявили лижу, що добре зберіглася в льоду. Знахідка датується ще до епохи вікінгів і навіть включає обвʼязку для ніг. Другу ж лижу знайшли у вересні цього року, вона в ще кращому стані, аніж перша. Дослідники підтвердили, що це одна пара.

Нововиявлена лижа завдовжки 187 см і завширшки до 17 см. Її виявили на 4—5 см глибше, аніж першу, тому, можливо, вона і краще зберіглась. Також у неї відсутня задня частина (це приблизно 17 см), яка все ще може перебувати у льоду.

Дослідники пояснюють, що ці лижі — це не просто деревʼяні дошки, що добре збереглись. У «новій» лижі виявили три кручені березові кріплення, шкіряний ремінець і деревʼяну вилку. На першій була тільки одна березова обвʼязка і шкіряний ремінець.