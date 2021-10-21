«Укрзалізниця» відкрила на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування

«Укрзалізниця» розгорнула на залізничних вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на коронавірус. Про це компанія повідомила у четвер, 21 жовтня.

Пункти експрес-тестування відкрили на 10 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачеве, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава. Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити експрес-тест за 350 гривень. Аналіз робитиме лабораторія CSD — саме вона запропонувала найнижчу ціну.

Пункти вакцинації відкрили на 5 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро. Нагадаємо, що щеплення є безкоштовними.