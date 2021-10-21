«Укрзалізниця» открыла на вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования

«Укрзалізниця» открыла на железнодорожных вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом компания сообщила в четверг, 21 октября.

Пункты экспресс-тестирования открыли на 10 вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава. Пассажиры с билетами на поезд смогут сделать экспресс-тест за 350 гривен. Анализ будет делать лаборатория CSD — именно она предложила самую низкую цену.

Пункты вакцинации открыли на 5 вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Напоминаем, что прививки являются бесплатными.