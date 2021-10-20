НБУ заборонить банкам України приймати російські рублі на депозити фізосіб

Національний банк України з 21 листопада заборонить банкам приймати російські рублі для зарахування на депозитні рахунки фізичних осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на постанову правління НБУ № 103.

У постанові зазначено, що воно приведе правові акти НБУ у відповідність до законодавства та закону, який забороняє в Україні залучення депозитів або надання позик (кредитів), у валюті держави-окупанта.

У Нацбанку нагадали, що в жовтні 2017 заборонили банкам і фінустановам проводити касові, в тому числі валютно-обмінні, операції з банкнотами і монетами Центробанку РФ, на яких зображені карта, тексти, символи і будівлі з окупованих Росією територій України або інформацією про окупацію.

Заборона поширюється і на операції, які проводяться під час купівлі-продажу готівкової інвалюти між банками.