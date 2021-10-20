НБУ запретит банкам Украины принимать российские рубли на депозиты физлиц

Национальный банк Украины с 21 ноября запретит банкам принимать русские рубли для зачисления на депозитные счета физических лиц.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на постановление правления НБУ № 103.

В постановлении указано, что оно приведет правовые акты НБУ в соответствие с законодательством и законом, который запрещает в Украине привлечение депозитов или предоставление займов (кредитов) в валюте государства-оккупанта.

В Нацбанке напомнили, что в октябре 2017 запретили банкам и финучреждениям проводить кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центробанка РФ, на которых изображены карта, тексты, символы и здания с оккупированных Россией территорий Украины или информация об оккупации.

Запрет распространяется и на операции, которые проводятся при купле-продаже наличной инвалюты между банками.