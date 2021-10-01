Bloomberg: Гривна попала в десятку валют, которые стали самыми прибыльными за год

Украинская гривна стала одной из самых прибыльных валют мира относительно американского доллара в 2021 году.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое составляет соответствующий рейтинг.
Лидером года стала сейшельская рупия (национальная валюта Сейшельских островов), укрепившаяся на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса.
На втором месте в рейтинге — замбийская квача (+26%), на третьем — мозамбикский метикал (+17%).
По 7% прибавили армянский драм, ангольская кванза и украинская гривна.
Кроме этого, в десятку валют, которые больше всех укрепились относительно доллара, вошли грузинский лари (+6%), беларусский рубль (+4%), угандийский шиллинг (+3%) и доминиканский песо (+3%).
- В январе The Economist опубликовал обновленный индекс Биг-Мака, согласно которому украинская гривна оказалась недооцененной на 61%. Она вошла в пятерку самых недооцененных валют мира.