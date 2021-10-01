Bloomberg: Гривня потрапила в десятку валют, які стали найприбутковішими за рік

Лідером року стала сейшельська рупія (національна валюта Сейшельських островів), що зміцнилася на 60% завдяки відновленню туристичного бізнесу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg , яке складає відповідний рейтинг.

Українська гривня стала однією з найприбутковіших валют світу відносно американського долара у 2021 році.

На другому місці в рейтингу — замбійська квача (+26%), на третьому — мозамбікський метікал (+17%).

По 7% додали вірменський драм, ангольська кванза та українська гривня.

Окрім цього, до десятки валют, що найбільше зміцнилися щодо долара, увійшли грузинський ларі (+6%), білоруський рубль (+4%), угандійський шилінг (+3%) і домініканський песо (+3%).