Монетний двір Британії буде видобувати золото зі старої електроніки

Королівський монетний двір Великої Британії буде видобувати золото та інші дорогоцінні метали зі старих телефонів і ноутбуків.

Про це пише ВВС.

Монетний двір підписав угоду з канадським стартапом Excir, який надасть у користування двору технологію для переплавки плат пристроїв при кімнатній температурі, що дозволить відмовитися від послуг плавильних заводів.

Монетний двір вже тестував технологію і отримав золото чистої 999,9 проби. Винахід Excir також дозволяє добувати паладій, мідь і срібло.

Технологія повинна допомогти у скороченні кількості відходів від електроніки. На міжнародному форумі щодо поводження із відходами електроніки підрахували, що в цьому році прилади «подарували» світу 57 мільйонів тонн відходів і з кожним роком їхня кількість буде збільшуватися.