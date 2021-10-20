Монетний двір Британії буде видобувати золото зі старої електроніки

Королівський монетний двір Великої Британії буде видобувати золото та інші дорогоцінні метали зі старих телефонів і ноутбуків.
Про це пише ВВС.
Монетний двір підписав угоду з канадським стартапом Excir, який надасть у користування двору технологію для переплавки плат пристроїв при кімнатній температурі, що дозволить відмовитися від послуг плавильних заводів.
Монетний двір вже тестував технологію і отримав золото чистої 999,9 проби. Винахід Excir також дозволяє добувати паладій, мідь і срібло.
Технологія повинна допомогти у скороченні кількості відходів від електроніки. На міжнародному форумі щодо поводження із відходами електроніки підрахували, що в цьому році прилади «подарували» світу 57 мільйонів тонн відходів і з кожним роком їхня кількість буде збільшуватися.
- У 2020 році Королівський монетний двір Великої Британії випустив серію монет на честь Джеймса Бонда. Їх виконали із золота, срібла і мельхіору.
- До цього двір виготовив найбільшу в країні монету із золота вагою 5 кг, а також випустив банківську карту з чистого золота.