Монетный двор Британии будет извлекать золото из старой электроники

Королевский монетный двор Великобритании будет извлекать золото и другие драгоценные металлы из старых телефонов и ноутбуков.

Об этом пишет ВВС.

Монетный двор подписал соглашение с канадским стартапом Excir, который предоставит в пользование двору технологию для переплавки плат устройств при комнатной температуре, что позволит отказаться от услуг плавильных заводов.

Монетный двор уже протестировал технологию и получил золото чистой 999,9 пробы. Изобретение Excir также позволяет извлекать палладий, медь и серебро.

Технология должна помочь в сокращении количества отходов от электроники. На международном форуме по обращению с отходами электроники подсчитали, что в этом году приборы «подарили» миру 57 миллионов тонн отходов и с каждым годом их количество будет увеличиваться.