У «Слузі народу» відповіли на звинувачення «Суспільного» в шантажі. Зеленський назвав слова журналістів «хайпом»

Партія «Слуга народу» (СН) відкидає звинувачення проти політсили і Офісу президента в шантажі, які озвучила ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «Суспільне» Мирослава Барчук, а після і сам суспільний мовник.

Прессекретарка «Слуги народу» Юлія Палійчук заявила, що говорити про особливе ставлення до каналу або програми з боку СН несправедливо, оскільки депутати цієї фракції «із вдячністю брали участь» у більшості ефірів.

«Єдине, на чому можуть наполягати наші представники, щоб долучитися до ефірів і ток-шоу, — це на тому, щоб у студії була хоча б мінімальна збалансованість та фаховість обговорення [...]. Ми вважаємо, що більшість ефірів «Суспільного» відповідають стандартам суспільного мовника. І це може побачити кожен. Але, на жаль, часом особисті погляди й симпатії колективу [телеканалу] мають серйозний вплив на деякі програми. І ці факти фіксуємо не ми, а видання «Детектор медіа», — заявила Палійчук.

Говорячи про координацію команди СН, вона заявила, що «ні для кого не секрет», що всі процеси синхронізуються в трикутнику «монобільшість — уряд — Офіс президента».

«Це стосується і синхронізації позицій, із якими представники моновлади виходять до суспільства. Тому координацією присутності наших депутатів в ефірах, наданням їм довідкових матеріалів займаються представники пресслужби партії, секретаріату фракції, консультанти та помічники депутатів. Офіс Президента чи уряд причетні до цього лише тоді, коли потрібні додаткові матеріали аналітичного характеру або уточнення позицій із гострих питань», — пояснила Палійчук.

Реакція президента

Президент Володимир Зеленський вважає звинувачення журналістів «хайпом», передає Інтерфакс-Україна.

«Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп. Ми нічого не погоджуємо, ніяких списків. Тим більше телеканалу суспільного мовлення. Що стосується депутатів, то вони можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри. Мені здається, що вони вільні люди», — заявив Зеленський в коментарі журналістам, додавши, що ситуація з можливим тиском на телеканал виглядає для нього дивною.