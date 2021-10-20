В «Слуге народа» ответили на обвинения «Суспільного» в шантаже. Зеленский назвал слова журналистов «хайпом»

Партия «Слуга народа» (СН) отвергает обвинения против политсилы и Офиса президента в шантаже, которые озвучила ведущая ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканале «Суспільне» Мирослава Барчук, а после и сам общественный вещатель.

Пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук заявила, что говорить об особом отношении к каналу или программе со стороны СН несправедливо, поскольку депутаты этой фракции «с благодарностью принимали участие» в большинстве эфиров.

«Единственное, на чем могут настаивать наши представители, чтобы присоединиться к эфирам и ток-шоу, — это то, чтобы в студии была хотя бы минимальная сбалансированность и профессионализм обсуждения [...]. Мы считаем, что большинство эфиров «Суспільного» соответствуют стандартам общественного вещания. Но, к сожалению, порой личные взгляды и симпатии коллектива [телеканала] имеют серьезное влияние на некоторые программы. И эти факты фиксируем не мы, а издание «Детектор медиа», — заявила Палийчук.

Говоря о координации команды СН, она заявила, что «ни для кого не секрет», что все процессы синхронизируются в треугольнике «монобольшинство — правительство — Офис президента».

«Это касается и синхронизации позиций, с которыми представители моновласти выходят к обществу. Поэтому координацией присутствия наших депутатов в эфирах, предоставлением им справочных материалов занимаются представители пресс-службы партии, секретариата фракции, консультанты и помощники депутатов. Офис президента или правительство причастны к этому только тогда, когда нужны дополнительные материалы аналитического характера или уточнения позиций по острым вопросам», — пояснила Палийчук.

Реакция президента

Президент Владимир Зеленский считает обвинения журналистов «хайпом», передает Интерфакс-Украина.

«Я не совсем понимаю, причем здесь я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более телеканалу общественного вещания. Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди», — заявил Зеленский в комментарии журналистам, добавив, что ситуация с возможным давлением на телеканал выглядит для него странной.