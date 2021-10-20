Навальний отримав головну премію ЄС в галузі прав людини

Російський опозиціонер Олексій Навальний отримав премію «За свободу думки» імені Сахарова в 2021 році.

Її заснував Європарламент для вручення тим, хто особливо відзначилися у боротьбі за права людини в усьому світі. Грошовий еквівалент премії становить €50 тисяч.

Оголошення премії має відбутись найближчим часом на засіданні Європарламенту.

Сам Навальний наразі перебуває у російській в'язниці. Його засудили за шахрайство і в лютому відправили за ґрати до літа 2023 року.