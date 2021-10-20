Британський антимонопольний регулятор оштрафував Facebook на $70 млн за відмову співпрацювати

Управління з конкуренції й ринків Великої Британії (CMA) оштрафувало Facebook на 50,5 млн фунтів ($70 млн).

Про це пише BBC.

Справа повʼязана з придбанням Facebook у 2020 році сервісу Giphy для створення анімованих зображень. CMA заявило, що Facebook не надала інформацію, проігнорувала багато попереджень та скоїла «серйозне порушення». Компанія заперечує умисне порушення правил.

Говорячи про своє рішення оштрафувати IT-гіганта, CMA назвало ситуацію першим випадком, коли «компанія порушила припис, свідомо відмовившись повідомити всю необхідну інформацію».

Giphy широко використовується конкурентами Facebook для створення анімованих зображень у форматі Gif. Вони стали популярними в додатках соціальних мереж, на мобільних клавіатурах і т. ін. Придбання сервісу, на думку регулятора, порушує правила конкуренції.

Повідомляється, що компанії не зобовʼязані отримувати схвалення CMA перед тим, як завершити угоду з купівлі-продажу. Однак, у тому випадку, якщо вони вирішують піти на злиття, Управління може зупинити їх, якщо в результаті обʼєднання можуть постраждати споживачі й необхідно розслідувати угоду.

«Ми попереджали Facebook, що відмова надати нам інформацію є порушенням правил, але навіть після програшу у двох незалежних інстанціях компанія продовжувала ухилятися від виконання своїх юридичних обовʼязків», — зазначили представники регулятора.

Facebook купила американський сервіс Giphy ще у 2020 році. Портал Axios оцінив тоді суму угоди в $400 млн.