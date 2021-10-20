Британский антимонопольный регулятор оштрафовал Facebook на $70 млн за отказ сотрудничать

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) оштрафовало Facebook на 50,5 млн фунтов ($70 млн).

Об этом пишет BBC.

Дело связано с приобретением Facebook в 2020 году сервиса Giphy для обмена файлами. CMA заявило, что Facebook не предоставила информацию, проигнорировала многие предупреждения и совершила «серьезное нарушение». Компания отрицает умышленное нарушение правил.

Говоря о своем решении оштрафовать IT-гиганта, CMA назвало ситуацию первым случаем, когда «компания нарушила предписание, сознательно отказавшись сообщить всю необходимую информацию».

Giphy широко используется конкурентами Facebook для создания анимированных изображений в формате Gif. Они стали популярными в приложениях социальных сетей, на мобильных клавиатурах и т. д. Это, по мнению регулятора, нарушает правила конкуренции.

Сообщается, что компании не обязаны получать одобрение CMA перед тем, как завершить сделку по купле-продаже. Однако в том случае, если они решают пойти на слияние, Управление может остановить их, если в результате объединения могут пострадать потребители и необходимо расследование сделки.

«Мы предупреждали Facebook, что отказ предоставить нам информацию является нарушением правил, но даже после проигрыша в двух независимых инстанциях компания продолжала уклоняться от исполнения своих юридических обязанностей», — отметили представители регулятора.

Facebook купила американский сервис Giphy еще в 2020 году. Портал Axios оценил тогда сумму сделки в $400 млн.