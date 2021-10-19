В США Facebook оштрафовали на $14 млн из-за приема на работу иностранцев вместо местных жителей

Министерство юстиции Соединенных Штатов оштрафовало Facebook на $14 млн из-за нарушения правил приема на работу иностранцев.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, Facebook согласилась выплатить штраф в пределах договоренности с правительством США после обвинения в том, что компания незаконно резервирует прибыльные рабочие места именно для мигрантов.

Оказалось, что компания способствовала получению «зеленых карт» для иностранцев вместо того, чтобы предлагать вакансии специалистам из США.

Теперь компания выплатит $4,75 млн штрафа и $9,5 млн компенсации жертвам таких нарушений.