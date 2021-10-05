Россия хочет оштрафовать Facebook на 10% годового дохода

Роскомнадзор хочет обязать Facebook выплатить 10% годового дохода в России в качестве штрафа, поскольку компания с опозданием удалила девять публикаций в Instagram, которые якобы нарушили российское законодательство.

Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что в последние месяцы Россия давит на иностранные технологические компании, чтобы «утвердить суверенитет» в сегменте интернета страны.

В понедельник, 4 октября, Роскомнадзор вызвал представителей Facebook на составление протокола о нарушении российского законодательства. Федеральная служба обвинила компанию в том, что она несвоевременно исполнила ее требование.

Согласно действующему законодательству, соцсеть была обязана удалить запрещенный контент в первые сутки после требования Роскомнадзора. Facebook это сделала уже после вызова на составление протокола.

Документ направят в суд, который определит размер штрафа для американской корпорации. Если он примет утвердительное решение, компания должна выплатить 10% своего годового оборота доходов. Российское издание «Ведомости» уже подсчитало, что штраф может составить $27,6-55,2 миллионов.

Статья, по которой Роскомнадзор выдвинул обвинения, обязывает соцсети по запросу властей удалять страницы с запрещенной информацией, например, продажей поддельных справок и дипломов, рекламой казино, призывами к экстремизму, и т.п.

Представитель Роскомнадзора заявил, что 9 материалов, за которые хотят взыскать штраф — лишь небольшая часть массива контента, нарушающего российское законодательство. Всего не удалены 1043 материала в Facebook и 974 в Instagram.