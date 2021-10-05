Росія хоче оштрафувати Facebook на 10% річного доходу

Роскомнагляд хоче зобов’язати Facebook виплатити 10% річного доходу в Росії як штраф, оскільки компанія із запізненням видалила дев’ять публікацій в Instagram, які начебто порушили російське законодавство.

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що в останні місяці Росія тисне на іноземні технологічні фірми, щоб «утвердити суверенітет» у сегменті інтернету країни.

У понеділок, 4 жовтня, Роскомнагляд викликав представників Facebook на складання протоколу про порушення російського законодавства. Федеральна служба звинуватила компанію у тому, що вона несвоєчасно виконала її вимогу.

Згідно з чинним законодавством, соцмережа була зобов’язана видалити заборонений контент у першу добу після відповідної вимоги Роскомнагляду. Facebook це зробила вже після виклику на складання протоколу.

Документ направлять у суд, який визначить розмір штрафу для американської корпорації. Якщо він ухвалить ствердне рішення, компанія має виплатити 10% свого річного обороту доходів. Російське видання «Ведомости» вже підрахувало, що штраф може становити $27,6–55,2 мільйона.

Стаття, за якою Роскомнагляд висунув звинувачення, зобов’язує соцмережі за запитом влади видаляти сторінки із забороненою інформацією, наприклад, продажем підроблених довідок та дипломів, рекламою казино, закликами до екстремізму, тощо.

Представник Роскомнагляду заявив, що 9 матеріалів, за які хочуть стягнути штраф — лише невелика частина масиву контенту, що порушує російське законодавство. Всього невидаленими лишаються 1 043 матеріали у Facebook та 974 у Instagram.