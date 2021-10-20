Російського блогера Юрія Дудя оштрафували на 100 тисяч рублів за «пропаганду наркотиків»

Зюзінський суд Москви визнав Юрія Дудя винним у пропаганді наркотиків під час двох його інтервʼю і призначив штраф розміром в 100 тисяч рублів (37 164 гривні або $1 407).

Відповідне рішення суд ухвалив у середу, 20 жовтня, повідомляє російська служба BBC.

Під час засідання заслухали результати психолого-лінгвістичної експертизи, яка мала визначити, чи містилася пропаганда наркотиків в інтервʼю з українським блогером Івангаєм (Іван Рудковський) і російським співаком Моргенштерном (Алішер Валєєв). Сам Дудь на суд не зʼявився.