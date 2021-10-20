Российского блогера Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за «пропаганду наркотиков»

Зюзинский суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков во время двух его интервью и назначил штраф размером в 100 тысяч рублей (37 164 гривны или $1 407).

Соответствующее решение суд принял в среду, 20 октября, сообщает российская служба BBC.

Во время заседания заслушали результаты психолого-лингвистической экспертизы, которая была должна определить, была ли пропаганда наркотиков в интервью с украинским блоггером Ивангаем (Иван Рудковский) и российским певцом Моргенштерном (Алишер Валеев). Сам Дудь на суд не явился.