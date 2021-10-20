У США трансгендер вперше отримав звання адмірала

Помічниця міністра охорони здоровʼя США Рейчел Левін склала присягу як адмірал Офіцерського корпусу служби громадської охорони здоровʼя США і стала першим трансгендером-адміралом у країні. Також вона тепер найбільш високопоставлений трансгендерний чиновник у США.

Про призначення повідомило Міністерство охорони здоровʼя і соціальних служб США, а деталі пише газета The Washington Post.

63-річна Левін раніше була міністром охорони здоровʼя Пенсильванії, у промові вона підкреслила, що її нова посада адмірала «не просто символічна», і що вона буде відігравати провідну роль у формуванні пріоритетів сфери громадської охорони здоровʼя.

«Я роблю це через свою відданість службі... [і] з великою повагою і пошаною до уніформи, яку я буду носити», — сказала Левін.

Офіцерський корпус служби громадської охорони здоровʼя США складається з 6 тисяч людей. Цей орган реагує на кризи в галузі охорони здоровʼя від імені федерального уряду (наприклад, вакцинація від коронавірусу і надання медичної допомоги після ураганів).

Імʼя Рейчел при народженні — Річард. У 2011 році вона здійснила трансгендерний перехід з чоловіка в жінку, у 2013 році вона і її дружина Марта Післі Левін розлучилися після 25 років шлюбу. У пари залишилось двоє дітей.