В США трансгендер впервые получил звание адмирала

Помощница министра здравоохранения США Рейчел Левин принесла присягу как адмирал Офицерского корпуса службы общественного здравоохранения США и стала первым трансгендером-адмиралом в стране. Также она теперь самый высокопоставленный трансгендерный чиновник в США.

О назначении сообщило Министерство здравоохранения и социальных служб США, а детали пишет газета The Washington Post.

63-летняя Левин ранее была министром здравоохранения Пенсильвании, в речи она подчеркнула, что ее новая должность адмирала «не просто символическая», и что она будет играть ведущую роль в формировании приоритетов сферы общественного здравоохранения.

«Я делаю это из-за своей преданности службе... [и] с большим уважением и почтением к униформе, которую я буду носить», — сказала Левин.

Офицерский корпус службы общественного здравоохранения США состоит из 6 тысяч человек. Этот орган реагирует на кризисы в области здравоохранения от имени федерального правительства (например, вакцинация от коронавируса и оказание медицинской помощи после ураганов).

Имя Рейчел при рождении — Ричард. В 2011 году она сделала трансгендерный переход из мужчины в женщину, в 2013 году она и ее супруга Марта Писли Левин развелись после 25 лет брака. У пары осталось двое детей.

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Представители администрации президента США Джо Байдена подчеркнули важность повышения Левин до адмирала — это свидетельствует о приверженности Байдена разнообразию.

«Историческое назначение адмирала Левин первым открыто трансгендерным четырехзвездочным офицером — это гигантский шаг вперед к равенству нации», — сказал в своем заявлении секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США Ксавье Бесерра.

13 февраля 2021 года президент США Джо Байден официально назначил Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Консервативные политики неоднократно заявляли, что ее назначение — это политический жест Байдена.

Байден 25 января 2021 отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, который существенно ограничивал возможность трансгендеров служить в армии с 2017 года. По словам Байдена, гендерная идентичность не должна быть препятствием для военной службы.