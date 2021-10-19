Спільні публікації та збір коштів: Instagram протягом тижня запустить чотири нові функції

Соцмережа Instagram анонсувала низку нових функцій, які запустять протягом тижня. Вони ставатимуть доступні щодня з 19 по 21 жовтня.

Про це пише TechCrunch.

З 19 жовтня у соцмережі з’явиться функція Collabs. Компанія почала її тестування ще в липні. Під час публікації користувач матиме змогу обрати ще одного користувача як свого співавтора. Таким чином публікація стане спільною, вона матиме спільні коментарі, перегляди та лайки.

З 20 жовтня в Instagram з’явиться можливість некомерційним організаціям запускати збір коштів на власні цілі.

З 21 жовтня Instagram дозволить усім користувачам публікувати фото та відео до однієї хвилини з комп’ютерної версії соцмережі, навіть без наявності додатка. Також з цієї дати з’являться нові функції у Reels, зокрема 3D-тексти пісень.