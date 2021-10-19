Совместные публикации и сбор средств: Instagram в течение недели запустит четыре новые функции

Соцсеть Instagram анонсировала ряд новых функций, которые запустят в течение недели. Они будут становиться доступными ежедневно с 19 по 21 октября.

Об этом пишет TechCrunch.

С 19 октября в соцсети появится функция Collabs. Компания начала ее тестирование еще в июле. Во время публикации пользователь сможет выбрать еще одного пользователя как своего соавтора. Таким образом публикация станет общей, она будет иметь общие комментарии, просмотры и лайки.

С 20 октября в Instagram появится возможность некоммерческим организациям запускать сбор средств на собственные цели.

С 21 октября Instagram позволит всем пользователям публиковать фото и видео до одной минуты с компьютерной версии соцсети, даже без наличия приложения. Также с этой даты появятся новые функции в Reels, в частности 3D-тексты песен.