Instagram введе функцію «заохочення» підлітків робити перерву від соцмережі

Компанія Facebook у своїй соцмережі Instagram введе функцію «перерви», яка буде пропонувати підліткам відпочити від тривалого перебування в соцмережі.
Про це пише The Verge.
Крім «перерви», в Instagram введуть додаткові засоби контролю за контентом, який переглядають підлітки.
«Ми маємо намір представити те, що, я думаю, матиме велике значення: коли наші системи будуть бачити, що підлітки дивляться один і той самий контент знову і знову і він не сприяє їх благополуччю, ми підштовхнемо підлітків до перегляду іншого контенту», — заявив віцепрезидент Facebook з глобальних питань Нік Клегг.
Дати запуску функцій в Facebook не вказали, заявивши, що їх зараз тестують.
- Повідомлення Facebook прозвучало на тлі критики соцмережі і репутаційного збитку після виступу в Сенаті США колишньої менеджерки з продукту Facebook Френсіс Хауген. Вона була інформатором ЗМІ і передала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень і документів компанії. Вона заявила, що Facebook знає про «токсичний» вплив свого продукту на суспільство, але не хоче нічого міняти, щоб не втрачати прибуток.
- Голова Facebook Цукерберг назвав це брехнею.
- Раніше повідомлялося, що Facebook провела внутрішні дослідження серед підліткової аудиторії своєї соцмережі Instagram і встановила, що та завдає шкоди психічному здоровʼю підлітків, особливо дівчат. Результати цього дослідження, які бачили топменеджери Facebook і Марк Цукерберг, приховали від громадськості.