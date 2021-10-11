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Instagram введе функцію «заохочення» підлітків робити перерву від соцмережі

Автор:
Костя Андрейковець
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Компанія Facebook у своїй соцмережі Instagram введе функцію «перерви», яка буде пропонувати підліткам відпочити від тривалого перебування в соцмережі.

Про це пише The Verge.

Крім «перерви», в Instagram введуть додаткові засоби контролю за контентом, який переглядають підлітки.

«Ми маємо намір представити те, що, я думаю, матиме велике значення: коли наші системи будуть бачити, що підлітки дивляться один і той самий контент знову і знову і він не сприяє їх благополуччю, ми підштовхнемо підлітків до перегляду іншого контенту», — заявив віцепрезидент Facebook з глобальних питань Нік Клегг.

Дати запуску функцій в Facebook не вказали, заявивши, що їх зараз тестують.

  • Повідомлення Facebook прозвучало на тлі критики соцмережі і репутаційного збитку після виступу в Сенаті США колишньої менеджерки з продукту Facebook Френсіс Хауген. Вона була інформатором ЗМІ і передала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень і документів компанії. Вона заявила, що Facebook знає про «токсичний» вплив свого продукту на суспільство, але не хоче нічого міняти, щоб не втрачати прибуток.
  • Голова Facebook Цукерберг назвав це брехнею.
  • Раніше повідомлялося, що Facebook провела внутрішні дослідження серед підліткової аудиторії своєї соцмережі Instagram і встановила, що та завдає шкоди психічному здоровʼю підлітків, особливо дівчат. Результати цього дослідження, які бачили топменеджери Facebook і Марк Цукерберг, приховали від громадськості.