Pornhub виплатить компенсацію усім неповнолітнім жертвам Girls Do Porn. Дівчат силою змушували до сексу

У грудні 2020 року 40 позивачок заявили, що Pornhub свідомо поширив відео з Girls Do Porn, де у роликах фігурують дівчата до 18 років, котрих обманом змусили до сексу. Тоді жертви вимагали відшкодувати кожній по $1 млн та покрити судові витрати.

Річ у тім, що неповнолітні займалися сексом під психологічним тиском, і їм обіцяли, що ці відео нікуди не потраплять. Натомість потім всі ролики були завантажені на власний сайт Girls Do Porn, а також Pornhub, де перші монетизували свої відео як «партнера контенту» Pornhub.

Моделі неодноразово зверталися у Pornhub з вимогою видалити відео, але компанія не реагувала. Після цього кожна з 40 позивачок намагалася звести рахунки з життям через розповсюдження їхніх інтимних відеозаписів в інтернеті та мережі порносайтів MindGeеk. З часом кількість позивачок зросла до 50.

Як пише ВВС, після місяців судової тяганини 19 жовтня вже 2021 року Pornhub, як найбільший сервіс канадського конгломерату MindGeek, погодився виплатити компенсацію усім 50 жертвам.

Умови договору є конфіденційними та не розголошуються.