Pornhub выплатит компенсацию всем несовершеннолетним жертвам Girls Do Porn. Девушек насильно принуждали к сексу

В декабре 2020 года 40 истиц заявили, что Pornhub сознательно распространил видео Girls Do Porn, где в роликах фигурируют девушки до 18 лет, которых обманом принудили к сексу. Тогда жертвы требовали возместить каждой по $1 млн и покрыть судебные расходы.

Дело в том, что несовершеннолетние занимались сексом под психологическим давлением, и им обещали, что эти видео никуда не попадут. Зато потом все ролики были загружены на собственный сайт Girls Do Porn, а также Pornhub, где первые монетизировали свои видео как «партнера контента» Pornhub.

Модели неоднократно обращались в Pornhub с требованием удалить видео, но компания не реагировала. После этого каждая из 40 истиц пыталась свести счеты с жизнью из-за распространения их интимных видеозаписей в интернете и сети порносайтов MindGeеk. Со временем количество истиц выросло до 50.

Как пишет ВВС, после месяцев судебной тяжбы 19 октября уже 2021 года Pornhub, как крупнейший сервис канадского конгломерата MindGeek, согласился выплатить компенсацию всем 50 жертвам.

Условия договора являются конфиденциальными и не разглашаются.