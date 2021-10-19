У Болгарії з 21 жовтня тільки вакциновані матимуть право відвідувати ресторани та кінотеатри

З 21 жовтня у Болгарії «зелений сертифікат» про вакцинацію від COVID стає обовʼязковим для відвідування готелів, ресторанів, кінотеатрів, спортивних залів і торгових центрів.

Про це повідомляє Reuters.

«Кількість нових випадків зараження і смертей зростає. Це змушує нас вводити додаткові заходи. Тепер всі заходи в приміщеннях повинні проводитися тільки за наявності «зелених сертифікатів», — заявив міністр охорони здоровʼя Стойчо Кацаров.

Болгарія наразі найменш вакцинована країна ЄС, і за останні два тижні там спостерігався найвищий рівень смертності серед країн Євросоюзу.

Тільки 25% населення Болгарії зробили хоча б одне щеплення, що набагато нижче середнього показника по ЄС (80%).

У вівторок Болгарія повідомила про 4 979 нових випадків захворювання коронавірусом, що є найвищим щоденним показником з кінця березня 2021 року.