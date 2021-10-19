В Болгарии с 21 октября только вакцинированные смогут посещать рестораны и кинотеатры

С 21 октября в Болгарии «зеленый сертификат» о вакцинации от COVID становится обязательным для посещения отелей, ресторанов, кинотеатров, спортивных залов и торговых центров.

Об этом сообщает Reuters.

«Количество новых случаев заражения и смертей растет. Это заставляет нас вводить дополнительные меры. Теперь все мероприятия в помещениях должны проводиться только при наличии «зеленых сертификатов», — заявил министр здравоохранения Стойчо Кацаров.

Болгария пока наименее вакцинированная страна ЕС, и за последние две недели там наблюдался самый высокий уровень смертности среди стран Евросоюза.

Только 25% населения Болгарии сделали хотя бы одну прививку, что гораздо ниже среднего показателя по ЕС (80%).

Во вторник Болгария сообщила о 4 979 новых случаях заболевания, что является самым высоким ежедневным показателем с конца марта 2021 года.