Дослідження: вагітні жінки мають більший ризик отримати ускладнення після коронавірусу

Вагітні жінки мають вищий ризик отримати ускладнення внаслідок коронавірусної інфекції. Вони частіше потрапляють до лікарень та під апарат штучної вентиляції легенів.

Про це йдеться у дослідженні Центру з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).

«Вагітні жінки із симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби», — ідеться у повідомленні.

Там наголошують, що наразі немає жодних свідчень того, що вакцини від коронавірусу впливають на репродуктивну систему чоловіків або жінок. Водночас дані про вакцинацію вагітних лише доводять те, що вона є безпечною.

Медики радять вагітним надавати пріоритет мРНК-вакцинам від коронавірусу. В Україні такою є вакцина від Pfizer.