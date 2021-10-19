Исследование: беременные женщины имеют больший риск получить осложнения после коронавируса

Беременные женщины имеют более высокий риск получить осложнения вследствие коронавирусной инфекции. Они чаще попадают в больницы и под аппарат искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится в исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

«Беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть в результате этой болезни», — говорится в сообщении.

Там отмечают, что пока нет никаких свидетельств того, что вакцины от коронавируса влияют на репродуктивную систему мужчин или женщин. В то же время данные о вакцинации беременных доказывают только то, что она является безопасной.

Медики советуют беременным отдавать предпочтение мРНК-вакцинам от коронавируса. В Украине такой является вакцина от Pfizer.