Исследование: Вакцинированые беременные женщины передают антитела к Covid-19 своим малышам

Беременные женщины, которые получили вакцину от Pfizer и BioNTech или Moderna, передают своим детям антитела к коронавирусу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты научной работы ученых из США, опубликованной в Американском журнале акушерства и гинекологии.

В ходе исследования они измерили уровень антител в пуповинной крови, чтобы узнать, появляется у плода иммунитет к коронавирусу, если мать вакцинируется во время беременности.

Все 36 детей, которых протестировали, имели антитела к Covid-19 после того, как их матери получили дозу иРНК вакцины. В отличие от традиционных, вакцины на основе информационной РНК учат клетки производить белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения.