Дослідження: Вакциновані вагітні жінки передають антитіла до Covid-19 своїм малюкам

Вагітні жінки, які отримали вакцину від Pfizer і BioNTech чи Moderna, передають плоду антитіла до коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на результати наукової роботи вчених зі США, опубліковані в «Американському журналі акушерства та гінекології».

Під час дослідження науковці виміряли рівень антитіл у пуповинній крові, щоб дізнатися, чи з’являється у плоду імунітет до коронавірусу, якщо мати вакцинується під час вагітності.

Усі 36 малюків, яких протестували, мали антитіла до Covid-19 після того, як їхні матері отримали дозу іРНК-вакцини. На відміну від традиційних вакцин препарати на основі інформаційної РНК вчать клітини виробляти білок, який запускає імунну реакцію у випадку зараження.