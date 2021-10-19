Конфлікт Польщі з ЄС: премʼєр Моравецький звинуватив Брюссель у шантажі, Єврокомісія назвала можливе покарання

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Європейський Союз в шантажі через останні рішення Конституційного суду країни, які поставили національне законодавство вище від європейського. На думку багатьох, ці рішення загрожують членству Польщі в ЄС.
Про це пише BBC.
Під час дебатів в Європейському парламенті глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що діятиме жорстко, щоб запобігти підриву Польщею цінностей ЄС. У відповідь Моравецький звинуватив ЄС у шантажі й перевищенні своїх повноважень.
У своєму виступі Ляєн виклала три способи, якими Єврокомісія могла б відреагувати на рішення польського суду. Ці варіанти полягають у юридичному оскарженні рішень, затримку фінансування з боку ЄС й призупиненні деяких прав Польщі як держави-члена Євросоюзу.
У відповідному виступі Моравецький сказав, що Польща «зазнає нападу» з боку лідерів ЄС. Польський премʼєр також заявив, що в ЄС неправильно витлумачили рішення Конституційного суду Польщі, додавши при цьому, що договори ЄС не повинні загрожувати Конституції держави-члена блоку.
- 7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі пункти договорів ЄС. Найголовніший з них — це принцип верховенства права ЄС над польськими законами.
- Польща вже тривалий час перебуває у конфлікті з ЄС стосовно низки скандальних законів, які обмежують незалежність судової системи, свободу ЗМІ й права ЛГБТ.