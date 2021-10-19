Рада розблокувала підписання закону про олігархів

Верховна Рада провалила голосування за 12 проєктів постанов, які блокували підписання законопроєкту про олігархів. Тепер його передадуть на підпис главі парламенту Руслану Стефанчуку, а потім — президенту Володимиру Зеленському.

Постанови відхилили на засіданні Ради у вівторок, 19 жовтня.

11 проєктів постанов зареєстрували народні депутати партії «Європейська солідарність», ще одну — два депутати від «Опозиційна платформа — За життя». В них були претензії до процедури, за якою ухвалювали закон, та вимоги скасувати результати голосування. Нагадаємо, що воно відбувалося за скороченою процедурою. Через це Рада розглянула лише 13 підтриманих комітетом правок замість понад 1 200. Опозиційні фракції заявляли, що таким чином у країні встановлюється диктатура.

Окрім цього, автори правок від ОПзЖ заявили, що були порушені права народного депутата на обговорення поправок і пропозицій, а також на завчасне надання матеріалів до дня розгляду.