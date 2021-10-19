Рада разблокировала подписание закона об олигархах

Верховная Рада провалила голосование за 12 проектов постановлений, которые блокировали подписание законопроекта об олигархах. Теперь его передадут на подпись главе парламента Руслану Стефанчуку, а затем — президенту Владимиру Зеленскому.
Постановления отклонили на заседании Рады во вторник, 19 октября.
11 проектов постановлений зарегистрировали народные депутаты партии «Европейская солидарность», еще одну — два депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь». В них были претензии к процедуре, по которой принимали закон, и требования отменить результаты голосования. Напомним, что оно происходило по сокращенной процедуре, поэтому Рада рассмотрела лишь 13 поддержанных комитетом поправок вместо более 1 200. Оппозиционные фракции заявляли, что таким образом в стране устанавливается диктатура.
Кроме этого, авторы поправок от ОПзЖ заявили, что были нарушены права народного депутата на обсуждение поправок и предложений, а также на заблаговременное предоставление материалов до дня рассмотрения.
Предыдущий глава парламента, а сейчас внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков в комментарии «Цензор.Нет» заявил, что если Стефанчук подпишет закон, это станет основанием для обжалования в Конституционном суде. Разумков считает, что подписывать должен он, ведь он возглавлял Раду в день принятия закона. Однако Стефанчук с этим не согласен и заявляет, что ни Конституция, ни законы Украины таких ограничений не предусматривают.
- 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут иметь общение с олигархом. В случае непредставления такой декларации им грозит увольнение.