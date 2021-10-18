СБУ викрила схему, через яку в Україні легалізували понад 3,5 тисячі незаконних мігрантів

Служба безпеки України викрила незаконну схему легалізації іноземців в Україні, завдяки якій до країни заїхало близько 3,5 тис. вихідців із країн підвищеного терористичного ризику.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили низку фірм із набору іноземних студентів. Втім, замість навчання «клієнти» використовували цей канал для подальшої легалізації в Україні або як перевальний пункт до країн Європейського Союзу.

Більшість іноземців були вихідцями з країн Африки та Близького Сходу. СБУ вийшла на учасників схеми під час розслідування кримінального провадження про канали нелегальної міграції та фінансування міжнародних терористичних організацій.

Під час обшуків у Києві та Дніпрі правоохоронці вилучили комп’ютери, засоби зв’язку та електронні носії інформації, документи (серед яких близько 3 500 «особових справ» іноземних громадян), печатки фірм-контактерів та значні суми готівки.