СБУ разоблачила схему, по которой в Украине легализовали более 3,5 тысячи незаконных мигрантов

Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему легализации иностранцев, благодаря которой в страну въехали около 3,5 тыс. выходцев из стран повышенного террористического риска.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали ряд фирм для набора иностранных студентов. Впрочем, вместо учебы «клиенты» использовали этот канал для дальнейшей легализации в Украине или как перевалочный пункт в страны Европейского Союза.

Большинство иностранцев были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока. СБУ вышла на участников схемы при расследовании уголовного производства о каналах нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций.

Во время обысков в Киеве и Днепре правоохранители изъяли компьютеры, телефоны и электронные носители информации, документы (среди которых около 3 500 «личных дел» иностранцев), печати фирм-контактеров и значительные суммы наличности.