Украинские пограничники за ночь задержали 14 нелегальных мигрантов на границе с Венгрией и Польшей

Позже наряд отдела «Лужанка» остановил BMW, на котором украинец перевозил еще четырех афганцев, которые также хотели нелегально попасть в Украину.

Сначала четырех нелегальных мигрантов задержали пограничники отдела «Косино». Никто из них не имел при себе документов, но трое сообщили, что являются гражданами Афганистана, а еще один назвался гражданином Бангладеш.

Нелегалов заметил местный житель и сообщил об этом военнослужащим, пишет МВД .

За сутки пограничники Мукачевского и Львовского отрядов задержали 14 граждан Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Сенегала, Сирии, Йемена и Марокко, которые пытались незаконно попасть в Украину.

Также в населенном пункте Виноградов правоохранители обнаружили двух граждан Сирии, одного гражданина Йемена и еще одного марокканца. Вместе с ними находился проводник-украинец. Иностранцы незаконно находились в Украине и намеревались в дальнейшем незаконно попасть в страны ЕС.

В ту же ночь пограничники отдела «Смильница» Львовского отряда остановили Hyundai, за рулем которого был гражданин Египта (имеет вид на жительство в Украине). Он перевозил в Украину двух иностранцев без документов.

На задержанных составили протоколы по статье «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

С пособниками уже будет иметь дело Нацполиция, поскольку в их действиях есть признаки правонарушения по ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».