КС отримав подання Верховного суду щодо судової реформи. Всі претензії стосуються Етичної ради

У Верховному суді наголошували, що ці положення «порушують незалежність суддів». Ось повний текст подання . Рішення звернутись до Конституційного суду Верховний суд ухвалив на засіданні пленуму 8 жовтня. За — 129 (у тому числі голова суду Валентина Данішевська), проти — 15 суддів.

Відповідно до закону № 5068, до Етичної ради увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів. Ця рада перевірить на доброчесність усіх чинних членів ВРП, а також перевірятиме кандидатів на цю посаду. Якщо Етична рада визнає члена ВРП недоброчесним, то його повноваження будуть призупинені до розгляду цього питання суб’єктом його висування — з’їздом суддів, з’їздом адвокатів або іншим. У міжнародних експертів буде право вирішального голосу під час оцінки на доброчесність.