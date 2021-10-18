КС получил представление Верховного суда по судебной реформе. Все претензии касаются Этического совета

В Верховном суде отметили, что эти положения «нарушают независимость судей». Вот полный текст представления . Решение обратиться в Конституционный суд Верховный суд принял на заседании пленума 8 октября. За — 129 (в том числе глава суда Валентина Данишевская), против — 15 судей.

Согласно закону № 5068, в Этический совет войдут три представителя судей и три международных эксперта. Этот совет проверит на добродетельность всех действующих членов ВСП, а также будет проверять кандидатов на эту должность. Если Этический совет признает члена ВСП недобросовестным, то его полномочия будут приостановлены до рассмотрения этого вопроса субъектом его выдвижения — съездом судей, съездом адвокатов или другим. У международных экспертов будет право решающего голоса при оценке добродетельности.